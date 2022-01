Prix des carburants : comment expliquer les écarts selon les villes ?

Ces différences s’expliquent par la situation et le profil très diversifié des stations-services : les prix de leur loyer et leur taille peuvent influer sur le coût du carburant proposé à la pompe. "Une station qui distribue des volumes très importants aura en général des coûts moindres ramenés au litre distribué", explique Olivier Gantois, président de l'Union Française des Industries Pétrolières (UFIP). À noter également, le cas particulier des stations autoroutières où le prix grimpe souvent, à cause de coûts plus importants engendrés par l'ouverture 24 heures sur 24 et la mise à disposition de places de parking, par exemple.

La proximité des stations avec les ports et les raffineries, ainsi que les capacités de ceux-ci entrent aussi en ligne de compte : la raffinerie la plus proche de Grenoble est située à Feyzin, dans le Rhône, qui a l'une des productions les plus faibles du territoire, soit 5,8 millions de tonnes de carburant par an contre par exemple 12,3 millions de tonnes pour la raffinerie Total de Gonfreville-l’Orcher, en Normandie, rapporte Actu.fr. "La marge du distributeur, qu’il se fixe lui-même", peut aussi faire grimper les prix, note auprès du site Flavien Neuvy, économiste et directeur de l’Observatoire Cetelem de l’Automobile.

Le spécialiste ajoute que la concurrence entre plusieurs stations sur un même territoire peut à l'inverse tirer les montants vers le bas, mais ceux-ci peuvent aussi repartir à la hausse en cas d'affluence touristique dans certaines zones : "Un touriste de passage en vacances ne va pas faire le tour des stations pour avoir le carburant le moins cher ! Il va au plus simple et ne prend pas forcément le moins cher", pointe-t-il.