Prix des carburants : des écarts importants selon les villes

Angers est l’une des grandes villes les moins chères de France avec le litre de gazole à 1,57 euros. Alors qu’à Montreuil, en région parisienne, il atteint 1,66 euros. C’est la deuxième ville la plus chère après Grenoble. Et la flambée des prix des carburants diffère aussi selon les départements. Voici le top trois qui affiche des hausses de plus de 23% : la Haute-Saône, la Côte d’Or et le Finistère. Dans cette station de Saint-Renan, à côté de Brest, certains ne peuvent plus faire le plein. Un casse-tête aussi pour le gérant.