Prix des carburants : le superéthanol est-il toujours une bonne affaire ?

Une hausse saisonnière, selon un garagiste interrogé par le 20H de TF1. Car il existe une différence entre l'éthanol été et l'éthanol d'hiver. "On a besoin en hiver de plus d'essence dans le mélange bioéthanol pour des raisons de difficulté de démarrage, et plus on met d'essence dans le bioéthanol, plus le prix à la pompe augmente", estime Nicolas Vilain, gérant du garage "Autos Flauw, à Lesquin (Nord) qui prédit une baisse des prix au printemps.

Autre raison de la hausse des prix : le E85 est issu de l'agriculture et les coûts de production, notamment en raison de la flambée des coûts de l'énergie, ont beaucoup augmenté. Enfin, l'éthanol est victime de son succès. "Le fait qu'il y ait beaucoup plus de consommateurs qui se tournent vers le bioéthanol, ça met de la pression sur l'offre qui n'arrive pas à suivre. Cette attractivité pousse à la hausse les prix du bioéthanol à la pompe", détaille Karine Sebi, professeur d'économie de l'énergie à l'école de management de Grenoble (Isère).