Prix des carburants : quelles sont les stations Total concernées par la remise de 10 centimes par litre ?

"À la caisse (les clients) verront une déduction d'un montant de 5 euros pour 50 litres, 2 euros pour 20 litres, et ça dans les 1150 stations rurales de TotalEnergies", avait expliqué mercredi son PDG Patrick Pouyanné sur RTL. Cette remise concerne les communes de moins de 6000 habitants et les axes qui les relie, ainsi que l'Outre-Mer. Les stations concernées sont particulièrement nombreuses en Corse, dans le Nord-Pas-De-Calais et dans le Puy-de-Dôme, mais aussi dans le Haut-Rhin, les Bouches-du-Rhône, la Loire, la Somme ou les Vosges... Retrouvez la liste complète de tous les points d'approvisionnement dans ce document.