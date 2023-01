Carburants : pourquoi les prix à la pompe ne baissent pas comme ceux du baril de pétrole

Si la hausse est en partie due à la fin de la ristourne gouvernementale fin décembre, remplacée par une indemnité carburant plus ciblée, la fin de ce coup de pouce n'explique pas tout. Les prix toujours élevés de l'essence et du gazole s'expliquent notamment par le fait que les fluctuations des prix du pétrole mettent plus de temps à se répercuter dans les stations-essence, et évidemment, les prix à la pompe augmentent plus vite qu’ils ne baissent. "Toutes les quantités de matières premières sont achetées bien en amont. Donc ce qu'on va consommer là a été acheté il y a plusieurs mois, où ce n'était pas du tout le même prix", explique Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste à BDO France, dans le reportage en tête de cet article.

"Et puis, après la matière première, vous avez toutes les autres marges de la chaîne de valeur, comme le distributeur, le raffinage et toutes les différentes entreprises qui interviennent", détaille encore la spécialiste. Des entreprises qui subissent de plein fouet les hausses des prix du gaz et de l'électricité nécessaires à leur fonctionnement et qui répercutent ces augmentations sur les tarifs des carburants.