Prix des péages : un geste des sociétés d’autoroute

Néanmoins, on se demande si l'Etat peut contraindre les autres sociétés à baisser leur tarif. Selon un expert, la réponse est non. Pour cause, le prix des péages est réglementé et est fixé tous les ans au 1er février. Par ailleurs, il augmente en fonction de l'inflation de l'année précédente et des nouveaux travaux planifiés sur le réseau.