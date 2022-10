Professionnels de la route : au bord de la panne sèche

Clé sur le contact, un dépanneur sait déjà que sa journée sera compliquée. Pour répondre le plus vite possible aux demandes, c’est le système D. Il faut parfois transvaser le carburant d’un réservoir à l’autre. Il y a quelques jours, l’une des dépanneuses est même tombée en panne, faute de station ouverte. L’entreprise n’avait jamais connu cela. Trouver du carburant devient problématique. Il faut donc faire des choix. Désormais, les interventions ne sont plus systématiques.