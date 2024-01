VIDÉO - Quatre morts en une semaine : les petites gares SNCF en France sont-elles trop dangereuses ?

Plusieurs accidents se sont produits, ces dernières semaines, sur des passages piétons qui traversent les voies ferrées. Des drames qui se déroulent, la plupart du temps, dans de petites gares. Cela pose de nombreuses questions de sécurité.

Elle venait de descendre d'un TER et a été happée par un autre train. Une femme de 34 ans a perdu la vie, samedi 20 janvier, sur un passage piéton destiné à franchir les voies en gare de La Gouesnière, entre Saint-Malo et Rennes (Ille-et-Vilaine). Selon la SNCF, le dispositif d'avertissement, un signal lumineux, a fonctionné normalement. Mais dimanche matin, certains voyageurs questionnaient l'efficacité du dispositif.

"Quand je viens prendre le train ici, je fais toujours super attention, car ça me semble quand même dangereux cette façon d'accéder au quai en face", s'inquiète l'une d'elles dans le reportage en tête de cet article. Un autre réclame la mise en place "au moins d'une barrière qui empêche de passer et qui permet, quand on n'est pas trop attentif, de s'arrêter".

Une série préoccupante

Un drame presque identique s'est déroulé vendredi soir à Albias (Tarn-et-Garonne). Cette fois, c'est une adolescente de 14 ans qui a été mortellement blessée. À l'arrêt de son TER, la jeune fille a quitté le train pour s'avancer vers la gare, en passant par les plaques de franchissements. C'est là, qu'elle a été happée par une rame de passage qui reliait Paris à Toulouse (Haute-Garonne).

En une semaine, au total, quatre personnes sont mortes dans des circonstances similaires. Une série préoccupante, alors que ces accidents feraient cinq à dix morts chaque année dans le pays. Des drames qui se produisent presque toujours dans de petites gares qui ne sont pas équipées de passages souterrains ou de passerelles.