VIDÉO - Que sont ces méga-camions qui pourraient être autorisés à circuler en Europe ?

Des méga-camions de 60 tonnes pourraient être autorisés à circuler en Europe. La directive qui fixe les règles en matière de dimensions et de poids du transport routier doit effectivement être soumise au vote la semaine prochaine, au Parlement européen. Plus lourds, ces méga-camions sont aussi plus longs.

Des routes, bientôt partagées avec des camions XXL ? Le Parlement européen doit en tout cas se pencher sur la question, alors que des députés européens, membre de la commission Transports et tourisme, ont voté pour une révision de la réglementation sur les poids et les dimensions du transport routier, le 14 février dernier. Alors que jusqu'à aujourd'hui, le poids des camions était limité à 44 tonnes, ces députés ont appelé à autoriser les méga-camions de 60 tonnes.

25 mètres de long

La circulation de ces véhicules est déjà autorisée dans certains pays européens. C'est ainsi le cas en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède ou en Finlande. Une expérimentation est également menée en Espagne. Plus lourds, ces camions sont surtout plus longs. Ils mesurent jusqu'à 25 mètres et peuvent donc transporter un chargement équivalent à celui de trois semi-remorques. En transportant plus de marchandises, ils réduisent donc de 20% leur consommation de carburant.

"Ce type de camion, ça va être plus économique et plus écologique que les anciens camions", souligne ainsi Arnaud Aymé, expert des transports au sein de Sia Partners, qui souligne néanmoins que ce mode de transport "reste moins écologique que les transports par le rail, qui est beaucoup plus décarborné." L'Alliance 4F (Fret Ferroviaire Français du Futur), opposée à l'autorisation de ce type de camions, souligne ainsi que le vote d'une telle directive "compromet fortement le développement du fret ferroviaire et du transport combiné rail-route, le plus vertueux, salué et encouragé par la France et la Commission européenne."

Le fret ferroviaire est effectivement le moyen de transport de marchandises le plus respectueux de l'environnement. Il est néanmoins plus cher et encore peu développé, malgré les déclarations publiques en ce sens. Avec cette nouvelle directive, les entreprises pourraient alors être d'autant plus incitées à se tourner vers le fret routier, au détriment donc du train.

Par ailleurs, l'Alliance 4F, comme le Groupement National des Transports Combinés (GNTC), estiment que de tels camions useraient prématurément routes et infrastructures. Une crainte fondée, selon Verena Ehrler, experte en logistiques internationales à Lille. "Ça peut avoir un impact sur l'infrastructure, oui. Ils sont très très lourds, donc il faut valider que l'infrastructure, l'asphalte sur les routes, ne souffrent pas", a-t-elle indiqué. Charge donc au Parlement européen de voter ou non cette directive, qui n'obligera pas néanmoins les pays membres à ouvrir leur circulation aux méga-camions. La France aura toujours la possibilité de les interdire sur son territoire.