"Quelle honte !" : la colère monte contre la grève à la SNCF

Un train supprimé, et c'est tout le week-end de Noël de Martine qui est annulé : "Je me suis mise à pleurer. J'allais voir ma petite-nièce, on va lui manquer et je ne verrai pas non plus ma sœur". Depuis Paris, impossible pour elle de se rendre auprès de sa famille. Pour Antony, pas de réveillon non plus. Sans train, il passera six heures en car pour tenter de rejoindre ses proches à Angoulême. "Je suis extrêmement énervé parce que je rate le réveillon avec ma famille" dit-il contrarié, dans la vidéo en tête de cet article .

Par habitude, certains ont anticipé :"C'est pratiquement tous les ans la grève, et justement, au moment des congés scolaires, donc cette année, on est parti deux jours en avance."