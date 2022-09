Qui bénéficiera du futur chèque transport ?

Le chèque d'un montant de 50 euros ne concernera pas les usagers du TGV. Il sera attribué aux abonnés les plus modestes qui prennent le TER tous les jours, par exemple. Emma espère être concernée. Elle a 18 ans et son salaire d'alternante couvre tout juste ses dépenses à la fin du mois. Quant à William, il dépense près de 200 euros par semaine pour prendre le train. Il est pianiste et se déplace dans tout l'Hexagone. Une aide plus conséquente aurait été la bienvenue.