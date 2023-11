Voiture électrique à 100 euros : pourquoi ce retard à l'allumage ?

Une voiture électrique neuve pour 100 euros par mois, notre pays espérait être l'un des tout premiers pays au monde à pouvoir proposer ce leasing très bon marché. Les commandes auraient dû avoir lieu en ce moment même. Mais qu'est-ce qui bloque ? TF1 fait le point.

La patience est de mise. Les véhicules électriques à 100 euros par mois sont toujours promis pour 2023 sur le site Internet du gouvernement. Nous sommes mi-novembre et toujours peu de détails ont filtré depuis cette promesse de campagne, qui ne sera pas accessible à tous. Selon nos informations, elle sera finalement déployée courant décembre et pourrait faire l'objet d'une communication présidentielle. L'objectif demeure de tenir la promesse en ouvrant cette possibilité d'ici à la fin de l'année. Subsiste alors cette question : pourquoi un tel retard ?

Pas de critère géographique, mais des conditions d'accès

Chaque ministère a son avis sur la question. Faut-il cibler des métiers ou plutôt des villes, voire des régions ? Les débats ont été interminables, mais viennent d'être tranchés : aucun de ces critères géographiques ne sera retenu. "On fait au niveau national, premier arrivé, premier servi, on ne peut pas faire autrement", selon un communiqué d'un conseiller du ministère de l'Économie et des Finances.

Matignon nous assure que les réservations ouvriront en décembre, car il faut tenir les engagements du président de la République. Chaque Français qui déclare moins de 14.700 euros de revenu par an, soit 1225 euros par mois, pourra prétendre à ce leasing social. En 2024, environ 20.000 véhicules devraient être disponibles. C'est peu, les modèles fabriqués en Europe sont rares. Pourtant, les choses pourraient changer. Après Citroën et sa ë-C3, Renault annonce aujourd'hui sa nouvelle Twingo électrique. Mais il faut s'armer de patience, car sa sortie est prévue au plus tôt pour 2025.