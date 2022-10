Voitures polluantes : comment vont fonctionner les amendes automatisées ?

Il reste encore quelques mois pour rentrer dans les clous. En France, 43 zones à faibles émissions (ZFE) vont être mises en place avant 2025. Progressivement, les véhicules Crit'Air 5 (véhicules diesel produits avant 2001), Crit'Air 4 (diesel avant 2006), Crit'Air 3 (diesel avant 2011 et essence avant 2006) y seront interdits. Onze grandes agglomérations d'au moins 150.000 habitants ont d'ores et déjà adopté ce système, à commencer par Paris. Les véhicules Crit'Air 4 et 5 n'ont ainsi plus le droit de rouler dans la capitale et sa petite couronne.

L'instauration de ce type de secteurs est "une nécessité pour des raisons écologiques et de santé publique", a martelé mardi le ministre délégué aux Transports Clément Beaune. Jusqu'à présent, aucune sanction n'a été prise, mais "il faut faire le maximum pour que le contrôle sanction automatisé soit développé le plus rapidement possible", a-t-il appelé.