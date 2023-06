VIDÉO - Bloqués deux heures dans le métro parisien : que s'est-il passé ?

À 19h24, cinq rames sont bloquées sous terre après une avarie. Et ce n’est qu’entre 19h45 et 21h30 que les passagers sont enfin évacués. Critiquée pour la lenteur de son intervention, la RATP a présenté ses excuses, et se justifie. Une enquête interne devra faire la lumière sur la cause de ces incidents.