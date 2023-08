VIDÉO - SNCF : la carte "Avantage" porte-t-elle toujours bien son nom ?

Le prix des cartes "Avantage", qui concerne toutes les tranches d'âge, ne change pas. Elle coûte toujours 49 euros. Et elle permet de voyager à prix réduit quand on est accompagné d'un enfant, ou que l'on se déplace en fin de semaine. En revanche, le prix maximal des billets achetés avec cette carte, lui, est relevé de dix euros par trajet et par personne. Ce sera désormais 49 euros pour les trajets courts, 69 euros pour les déplacements de moins de trois heures, et 89 euros pour les plus longs.

Un exemple avec la nouvelle carte "Avantage". Sans elle, un Paris-Bordeaux ce week-end à la mi-journée coûte en deuxième classe 119 euros. Avec la carte, 69 euros, ce qui signifie qu'elle est toujours rentabilisée, dès le premier achat. En revanche, sur de plus petits trajets, comme Bordeaux-Poitiers, c'est beaucoup moins évident.