Grève du 19 janvier : "trafic très perturbé" à la RATP, découvrez les prévisions

Dans le détail, seules les lignes 1 et 14 du métro parisien circuleront normalement. Automatiques, elles présentent toutefois un "risque de saturation". La ligne 4, bientôt 100% automatisée, circulera à 50% de ses capacités en heures de pointe, et 25% en heures creuses. Toutes les autres lignes ne seront ouvertes qu'aux heures de pointe, à l'exception des lignes 8, 10 et 11, totalement à l'arrêt.

- Lignes 1 et 14 : trafic normal "avec risque de saturation".

- Ligne 4 : 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses "avec risque de saturation".

- Lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7, 7bis, 9, 12 et 13 : trafic très perturbé. Certaines ne seront ouvertes qu'aux heures de pointe ou "exploitées partiellement".

- Lignes 8, 10 et 11 : trafic interrompu.