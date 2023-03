Retraites : quel trafic à la SNCF lundi et mardi ?

Dans le détail, quatre TGV INOUI (France et International) et OUIGO sur cinq sont maintenus. Du côté des TER, deux tiers des trains rouleront dans l'Hexagone. Même chose pour les Intercités de jour. En revanche, aucune liaison via des Intercités de nuit est assurée.

Pour ce qui est du réseau Transilien, le service sera quasi normal sur les RER A, B et E, les lignes J, K, P, R et U, et les Trams T4, T11 et T13. 4 trains sur 5 sont prévus sur la ligne H, 3 trains sur 4 sur la ligne N et 2 trains sur 3 sur le RER C, le RER D et la ligne L.