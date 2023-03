Retraites : "Pas de journée noire" dans les transports mercredi, prévient Clément Beaune

À l'échelle nationale, il y aura également quelques problèmes sur les liaisons assurées par la SNCF. "Aujourd'hui, il y a un peu près 2 TGV sur 3, 1 TER sur 2. Ça devrait être moins bien demain", explique l'élu de 41 ans. "Quand on a une galère et que l'on a son train annulé, on considère toujours que c'est une journée noire. Mais quand je regarde l'image d'ensemble, on ne sera pas à des niveaux de perturbation dans les transports publics comme on l'a connu lors de certains jours de mobilisation", souligne-t-il. "Ce n'est pas ce que nous anticipons aujourd'hui", ajoute-t-il.