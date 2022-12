Remboursement SNCF : ce qu'il faut savoir pour obtenir votre bon d'achat

Le regard rivé sur son téléphone, Louise doit faire vite. Son train de demain a été annulé, il ne lui reste que quelques heures pour se faire rembourser. Mais une fois en gare, il est difficile de s'y retrouver. "Ce n'est pas clair du tout, parce que j'ai fait la queue pour un remboursement, et au final ce n'est pas du tout ça. On m'a juste dit 'non, non. Finalement, les remboursements, c'est dehors'", confie-t-elle.