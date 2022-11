Transports : des RER bientôt sur les rails dans dix grandes villes françaises, dont Strasbourg

La transversalité permettra aux usagers de Saverne d'aller à Sélestat (Bas-Rhin), directement sans changer de train. Ce lundi matin, dans les gares bas-rhinoises, les usagers y sont favorables, mais attendent de voir. Sommes-nous vraiment prêts à abandonner notre voiture ?

Apparemment pas encore, les bouchons autour de Strasbourg en témoignent quotidiennement. Pourtant, il y a urgence. "Aujourd'hui, on est quand même dans une ville où la qualité de vie est mauvaise, où on pose des questions de santé publique, et où le défi énergétique et climatique est trop important. Et donc, l'objectif, c'est que les personnes qui vivent à 20, 30, 40 km changent de mode de déplacement, parce qu'à terme, c'est ce qui sera le plus rapide et le plus efficace", explique Alain Jund, vice-président de l'Euro métropole de Strasbourg.

"Le REME, ce n'est pas que le ferroviaire. Les 800 trains en plus, les 1 200 l'année prochaine, c'est aussi les cars interurbains, c'est un réseau aussi par rapport aux vélos. Et aussi une tarification unique, ce qui n'existe pas encore pour l'instant", ajoute François Giordani, président de la Fédération des associations d'usagers des transports du Grand Est.