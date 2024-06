L'affaire des airbags défectueux sur des véhicules Citroën prend de l'ampleur. Le groupe Stellantis va procéder au rappel de huit millions de véhicules en Europe. Beaucoup estiment que le constructeur automobile aurait dû s'en inquiéter depuis des années.

La voiture d'Émilie Gobet, une Citroën C3, n'a pas bougé de sa place de parking depuis un mois. "On m'a demandé de cesser immédiatement de conduire mon véhicule", témoigne la jeune femme dans le reportage du 20H en tête de cet article. "J'ai cessé immédiatement de le conduire, je n'aimerais pas avoir un accident, maintenant que je le sais, je l'aurais sur la conscience", poursuit-elle. Stellantis lui a adressé un recommandé l'enjoignant de ne plus rouler avec sa voiture, ce modèle présentant un danger.

Privée de véhicule

En cause, les airbags fabriqués par le sous-traitant japonais Takata. Lors d'un choc, en cas de forte chaleur et d'humidité, ils peuvent exploser et projeter des fragments métalliques sur le chauffeur. Désormais sans voiture et sans solution de remplacement, le quotidien d'Émilie est totalement chamboulé. "On ne peut pas prévoir les déplacements professionnels, on ne peut pas prévoir de faire ses courses, on ne peut pas prévoir de loisirs", énumère-t-elle, "donc la vie personnelle et sociale est impactée". Comme elle, plus de 230.000 automobilistes français ne peuvent plus utiliser leur véhicule. Il s'agit des Citroën C3 et DS3 produites entre 2009 et 2019. Le rappel va être élargi par précaution aux C4, DS4 et DS5, pour une visite de contrôle.

"Par économie, ils se sont tus"

Huit millions de véhicules au total seraient concernés en Europe, et l'opération de rappel est très coûteuse pour le groupe Stellantis, qui assure avoir "mis en place la provision nécessaire de 941 millions d'euros au cours des années 2022 et 2023". La démarche est tardive, car les premiers accidents des airbags ont été constatés aux États-Unis dès 2019 selon Maître Michel Benezra, avocat en droit routier et dommages corporels. "La faillite de l'entreprise Takata était liée à ces problèmes", rappelle-t-il au micro de TF1, "donc on peut imaginer que les grands constructeurs automobiles les connaissaient déjà, mais que par économie, ils se sont tus".

Ces dernières années, sept autres constructeurs ont rappelé des modèles concernés par le même problème d'airbag, Les automobilistes n'ont pas eu à financer la réparation nécessaire, ce qui sera également pour les propriétaires des voitures de Citroën.