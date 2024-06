Après le scandale des airbags défectueux, des dizaines de milliers de véhicules sont rappelés par Stellantis en France. Un cauchemar pour les propriétaires de Citroën C3 et de DS3 qui attendent des voitures de remplacement. Des automobilistes ont décidé de lancer une action collective en justice.

"Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser Citroën s'en sortir". Dans le reportage de TF1 ci-dessus, ils sont une cinquantaine de plaignants rassemblés dans une salle à Marseille (Provence-Alpes-Côte-d'Azur). Tous ont un point commun : ils ont reçu un courrier du constructeur Citroën leur demandant de ne plus conduire leurs voitures, des modèles C3 ou DS3 dont les airbags présentent un danger grave. Dimitri Moulins en fait partie : "Si on remonte en arrière, on se dit qu'à chaque fois qu'on est monté dans la voiture, l'airbag pouvait exploser. On est monté dedans tous les jours avec notre fils, et pourtant, on ne nous a rien dit", dénonce-t-il.

En cause, des airbags fabriqués par le sous-traitant japonais Takata. Lors d'un accident, en cas de forte chaleur et d'humidité, ils peuvent exploser et projeter des fragments métalliques. Voilà pourquoi, accompagnés de plusieurs avocats, ces automobilistes déterminés vont lancer une action collective en justice contre Stellantis. "J'ai annoncé que dès le 10 juillet, nous avons déposé plainte auprès du procureur de la République de Versailles contre Stellantis et Citroën pour que l'enquête commence", affirme maître Christophe Léguevaques.

Au total, 246.000 modèles Citroën C3 et DS3 sont rappelés en France. D'après Stellantis, seulement 22.000 véhicules ont déjà été réparés. Concrètement, cela veut dire qu'encore neuf automobilistes sur dix ont chez eux leurs voitures inutilisables. C'est le cas, par exemple, d'Anaïs, Aline et Émilie, que le JT de TF1 avait rencontré ces dernières semaines. "On ne peut pas prévoir les déplacements professionnels, on ne peut pas prévoir d'aller faire ses courses, on ne peut pas prévoir de loisirs", déplore l'une d'elles.

Stellantis affirme auprès de TF1 avoir déjà mis à disposition 12.000 véhicules de courtoisie pour garantir une solution de transport. Où sont-ils ? Pour le savoir, le JT de TF1 a contacté ce mercredi matin Jonathan Domergue, le gérant d'un garage Citroën à Villeneuve-lès-Avignon. Après plusieurs jours de retard, il vient tout juste de recevoir huit véhicules. Pas toujours prêt à l'emploi. "Trois véhicules, par exemple, n'avaient plus de batterie. Il faut aussi remplacer les batteries des véhicules qui ont des entretiens à faire", dit-il. Et dans son garage, sur 300 véhicules à prendre en charge, il n'a eu le temps d'en réparer qu'une vingtaine seulement.

Stellantis confirme ce jour auprès de TF1 que le groupe va lancer un programme de réparation à domicile à partir de la mi-juillet.