En raison d'airbags défectueux, Citroën a rappelé plus de 200.000 véhicules en France. Les concessionnaires automobiles rencontrés par TF1 peinent à faire face à l'afflux de clients. Le problème pourrait devenir encore plus important dans les semaines à venir, puisque de nouveaux modèles vont être rappelés.

Un scandale qui prend de l'ampleur. Après plusieurs graves accidents, Stellantis a entamé un vaste campagne de rappels de véhicules Citroën. Le problème ? Des airbags défectueux et potentiellement dangereux : contenant du nitrate d'ammonium, le même gaz qui a fait exploser l'usine AZF de Toulouse, ils sont susceptibles d'exploser en cas d'accident. Le constructeur évoque un risque grave en la matière. Plus de 230.000 voitures, des modèles C3 et DS3, sont d'ores et déjà concernées en France. Leurs propriétaires ont été appelés à ne plus à les utiliser jusqu'à réparation.

Face à cette demande soudaine et urgente, les concessionnaires et réparateurs sont dépassés et croulent sous les dossiers. "Les gens viennent directement en concession. Ils nous appellent. Effectivement, le standard est un peu occupé en ce moment... On a des agendas très remplis. Mais on prend en priorité les demandes concernant cette opération de sécurité", confirme au micro de TF1 Eric Sebbag, réparateur agréé au Citroën Technic automobiles de Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne). Chez certains de ses collègues, le temps d'attente est déjà considérable. "Ce n'est pas avant mi-juillet", glisse un garagiste à dans cet autre reportage du JT. "Nous, on a déjà 400 dossiers en attente (...) C'est long. Il y a des dossiers, ça fait un mois et demi qu'on les a ouverts avec des clients", explique un autre.

Jusqu'à 8 millions de véhicules rappelés en Europe

La situation ne risque pas de s'arranger puisque de nouveaux modèles vont d'être rappelés dans les prochains mois. Selon nos informations, il s'agit des Citroën C4, Ds4 et Ds5 construites entre 2009 et 2019. Par ailleurs, indique Le Parisien, plusieurs autres marques du groupe Stellantis, comme Opel, pourraient être confrontés au même problème étant donné que leurs airbags sont fournis par le même prestataire. À terme, ce sont ainsi plus de 8 millions de véhicules qui devront être rappelés sur le vieux continent, calcule le quotidien.

Le prestataire en question, Takata, aurait caché la défaillance de ces airbags, comme le reconnaît d'ailleurs la firme dans un accord de plaider-coupable avec le département de la Justice des USA en date de janvier 2017. "Takata a fourni aux équipementiers des informations et des données d'essai matériellement fausses, frauduleuses et trompeuses", indique le texte.

"D'après moi, on est certains que Stellantis avait l'information au moins depuis 2014. Je constate que, jusqu'à aujourd'hui, les protections qui ont été mises en place n'ont pas été à la hauteur de l'enjeu", critique Me Christophe Léguevaques, avocat au barreau de Paris qui défend les automobilistes lésés, dans notre reportage à retrouver en tête de cet article. Toujours selon nos confrères du Parisien, Stellantis soutient que le sous-traitant japonais lui avait assuré que seuls les airbags produits aux États-Unis comportaient un risque. Or, les véhicules européens n'en sont pas équipés. Par ailleurs, le groupe multinational soutient ne pas avoir recensé d'accident avec ces équipements jusqu'en 2019.

Quoi qu'il en soit, l'entreprise a mis en place plusieurs mesures pour tenter d'enrayer l'hémorragie. Elle a certifié auprès de TF1 avoir presque doublé ses effectifs dans son centre d'appel et le nombre de ses véhicules de remplacement. Ils doivent être déployés petit à petit dans les concessions.