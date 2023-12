VIDÉO - 5000 habitants, 1200 PV en quelques jours : que se passe-t-il dans la vallée de la Roya ?

Plus de 1 000 PV, enregistrés sur le territoire de Vintimille, en Italie, viennent d’arriver dans deux villages de la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes. Une situation qui indigne les habitants, car pour certains, la note s'élève à plusieurs milliers d'euros. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Il est devenu le cauchemar des automobilistes qui empruntent quotidiennement la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes). Un radar sans flash, implanté côté italien et installé en mai dernier. Le problème, c'est que les conducteurs français ayant commis des excès de vitesse reçoivent tout juste les amendes. À l'image de Chantal Quelier, interrogée dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Devant la caméra, cette retraitée brandit le PV qu'elle a reçu le 6 décembre. Sauf que l'infraction, elle, date du 24 juillet. "Nous l'avons reçu en cinq mois", déplore-t-elle.

On ne conteste pas à l'infraction. L'infraction, elle y est, on doit la régler. Ce qui nous gêne, ce sont les délais. Marie Bonnet, infirmière à Tende

En cause, la sous-traitance de la verbalisation à des sociétés étrangères et des retards administratifs. Résultat, trois mois de contraventions sont arrivés en quelques jours. Certains automobilistes ont même reçu d’un coup des dizaines de PV, comme Marie Bonnet, infirmière à Tende. "On ne conteste pas à l'infraction. L'infraction, elle y est, on doit la régler. Ce qui nous gêne, ce sont les délais. Plusieurs personnes se retrouvent avec des sommes à payer dues au cumul des PV. Des infractions qui datent d'un an jusqu'à cinq mois. Et avec des grosses sommes à régler", confie-t-elle.

Jusqu'à 1 500 euros de PV cumulés, par exemple, pour un seul conducteur. Pour y voir plus clair, Chantal tente de répertorier toutes les amendes reçues par les habitants de la vallée et de fédérer à travers un groupe Facebook les automobilistes mécontents. "Nous sommes en train de monter une association qui va nous permettre de nous défendre. Nous avons aussi fait appel à un avocat italien", affirme-t-elle.

Mais le maire italien reste inflexible. Les automobilistes de la Roya pourraient intenter une action en justice.