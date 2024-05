Permis de conduire : pourquoi de tels embouteillages dans les auto-écoles ?

Les temps d'attente s'allongent pour passer le permis de conduire. S'il faut en moyenne compter cinq semaines, cela peut être deux fois plus dans certains départements. Une équipe de TF1 s'est rendue auprès d'auto-écoles et de candidats dans les Alpes-Maritimes.

Depuis le début de l'année 2024, les files d'attente pour passer son permis de conduire, et surtout le repasser, ne cessent de s’allonger. "On n'a jamais connu de délais de représentation aussi longs", assure dans le reportage de TF1 ci-dessus Cathy Klein, monitrice d’auto-école à Nice. "Après un échec, on continue de représenter (les élèves) à condition de reprendre des heures, donc au niveau financier, ça peut pose problème", poursuit-elle.

En témoigne l'exemple de Jean-Baptiste, qui va enfin pouvoir passer son permis après trois mois d’attente. Comme quatre candidats sur dix, le jeune homme n'a pas obtenu son permis la première fois qu'il l'a passé. Il a ainsi dû prévoir au moins une heure de cours par semaine, pour ne pas oublier les acquis, et continuer de s'entraîner en attendant la nouvelle date d'examen, à raison de 53 euros de l'heure.

Mais comment expliquer de tels délais ? Pour obtenir des dates d’examen, les auto-écoles doivent plusieurs fois par mois s'inscrire en ligne, à une heure donnée. Or, les créneaux pour l'examen deviennent beaucoup trop rares. "Premier arrivé, premier servi, il faut aller très vite", explique Bernard Viale, gérant de l'auto-école "CER Marcel" à Nice. En cause : des départs à la retraite et des arrêts maladies chez les inspecteurs, cumulés à la baisse à 17 ans de l'âge du permis.

"Il y a plus de candidats puisqu'on a en 2024 des élèves de 17 ans, des élèves 18 ans et on est en manque d'inspecteurs. Donc on demande de faire plus avec moins, ce qui n'est pas possible et crée des embouteillages", résume Jenifer Musico, présidente de Mobilians ESR 06.

Bonne nouvelle : en octobre prochain, une centaine de nouveaux inspecteurs du permis conduire vont venir s'ajouter aux 1200 actuels.