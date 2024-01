SUV, berlines électriques, hybrides rechargeables : pourquoi les ventes de grosses voitures carburent

Le nombre de voitures neuves vendues en 2023 augmente de 16% par rapport à l'année précédente. Les modèles les plus volumineux, bien que plus chers et plus polluants, séduisent particulièrement. Comment l’expliquer ?

"En France, on aime la bagnole, et moi, je l’adore", clamait, lors de son interview télévisée face à Anne-Claire Coudray (TF1) et Laurent Delahousse (France 2) le 24 septembre dernier, Emmanuel Macron. Le président de la République n’est pas le seul : les ventes de voitures neuves en France ont grimpé de 16,07% en 2023. Les automobilistes ont plus particulièrement plébiscité les modèles les plus volumineux, comme les SUV et les berlines électriques, malgré leurs prix et leur consommation en carburant plus élevés. Malgré, aussi, le fait qu’ils soient plus polluants que les citadines.

Ce phénomène s’inscrit dans un temps plus long : les parts de marché des Sport Utility Vehicles, à la carrosserie rehaussée imitant celles des véhicules tout terrain et des 4×4, sont passées de 12 à 44% des ventes de voitures neuves entre 2010 et 2022, selon l’agence européenne de l’environnement. Dans le sillage de cette tendance, un nombre croissant de berlines, de citadines et de monospaces ont été "SUV-ifiés" (des Crossovers dans le jargon), à l’instar de la Citroën C4 ou de la Renault Mégane, deux berlines ressemblant à s’y méprendre à des SUV.

Les électriques ne font pas exception : alors qu’en 2017, moins d’une voiture électrique neuve vendue en France sur dix était un SUV (6%), la proportion est aujourd’hui d’environ une voiture électrique sur trois (30%). En témoigne le succès de Tesla, dont les ventes en France se sont envolées de 115% en 2023, et dont le modèle le plus vendu, le Tesla Model Y, écoulé à 37.127 unités cette année, est un SUV. Sans oublier les hybrides rechargeables, qui représentent désormais 10% des ventes de voitures neuves et contribuent, elles aussi, en raison de leur double motorisation (électrique et thermique), à alourdir notre parc automobile (1,9 tonne en moyenne, contre 1,6 tonne pour les électriques et 1,3 tonne pour les véhicules thermiques).

Comment expliquer cette propension à se tourner vers les plus gros modèles ? Il y a, tout d’abord, une évidence : comme ils se vendent plus chers que les plus petits, ils sont plus rentables. Alors les constructeurs ont stratégiquement réduit leur offre autour des véhicules volumineux, augmentant ainsi leurs recettes par voiture de 20 à 34% (hors inflation) entre 2016 et 2022, selon une étude de l’agence européenne de l’environnement. Laquelle dénombre, à titre d’exemple évocateur, 33 modèles de SUV électriques dans le catalogue des six principaux constructeurs européens (BMW, Mercedes, Renault, Stellantis, Volvo et Volkswagen) en 2023, contre… deux en 2019.

Cela se traduit en termes de marketing. Dans un rapport publié en 2021, le WWF-France dévoilait que 42% des 4,3 milliards de dépenses publicitaires des constructeurs automobiles ont été dédiés aux SUV (soit 1,8 milliard d’euros), contre 29% pour les citadines. La section française du Fonds mondial pour la nature a, en outre, analysé dans le détail une cinquantaine de films publicitaires diffusés en France pour promouvoir les SUV. Ceux-ci insistent sur une promesse d’autonomie et d’indépendance, celle de pouvoir s’extraire d’un confort trop urbain, et un sentiment de sécurité procuré par la carrosserie, à l’échelle de toute la famille. Autant d’aspects qui ont développé un imaginaire puissant, suscitant une attirance et un désir d’achat.