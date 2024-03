"Bruit" des voitures électriques : pourquoi elles émettent toutes un son artificiel bien identifiable

On a l'impression que les voitures électriques ne font aucun bruit. En fait, des sons sont ajoutés pour qu'elles ne surprennent pas les piétons. Et pour certains modèles, de grands compositeurs ont été sollicités.

Au moment de traverser un passage piéton, il y a des bruits qui nous alertent immédiatement, comme un pot d'échappement pétaradant, et d'autres beaucoup moins audibles. Celui, par exemple, des voitures électriques. "Comme on n'entend pas trop le moteur, parfois on se laisse surprendre", témoigne un jeune passant dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Pourtant, les véhicules électriques doivent obligatoirement émettre un son artificiel lorsqu'ils roulent à moins de 19 km/h, pour alerter les piétons. Ce son, à priori anodin, est un sujet pris très au sérieux par les constructeurs. Dans une pièce parfaitement insonorisée qu'ils nous présentent, des experts en acoustique testent le son de tous les modèles électriques Renault.

On ne doit pas faire de sons d'animaux ou de musique Louis-Ferdinand Pardo, expert en acoustique

L'émetteur de ce son artificiel n'est pas le moteur, mais un petit boîtier ajouté à l'avant du véhicule. Le bruit produit doit être compris entre 50 et 75 décibels dans les deux mètres environnant la voiture. Les marques doivent respecter des critères très précis pour élaborer le son qui sera émis. "On ne doit pas s'échapper du monde du véhicule", nous explique un des experts de Renault, Louis-Ferdinand Pardo, "on ne doit pas faire de sons d'animaux ou de musique".

Le but est d'alerter les passants à proximité de la voiture. "Le bruit doit être entendu par le piéton à une distance d'environ dix mètres, quand le véhicule roule à 10 km/h", précise notre expert, "c'est la distance en dessous de laquelle la voiture n'a plus le temps de freiner, et donc le piéton doit décider de ne pas traverser".

Le son est donc ajouté pour la sécurité des passants... mais pas seulement. C'est aussi un moyen pour les marques de se différencier, au même titre que la couleur ou l'aspect de la carrosserie. Certaines ont sollicité à de grands noms de la musique de composer ces sons spécifiques. BMW a fait appel au célèbre compositeur de la musique du "Roi Lion", Hans Zimmer. Renault, de son côté, a choisi un pionnier français de la musique électronique : Jean-Michel Jarre. Le bruit des futurs modèles de la marque, dont on peut entendre la version définitive dans la vidéo en tête d'article, sera inspiré d'un morceau de son dernier album. Ainsi, chaque marque, voire chaque modèle, doit à terme être identifiable dans la rue, rien qu'en tendant l'oreille.