REPORTAGE - "Ça commence à être énervant" : l'agacement des voyageurs face aux pannes de la SNCF

La gare de Bordeaux Saint-Jean a pris des allures de campement géant, le 28 juillet soir. Sur les bancs, par terre... les voyageurs patientent depuis des heures dans l'espoir de voir leur train partir. Vendredi, le trafic des TGV vers et depuis Bordeaux a, comme dans tout l'Ouest de la France, été impacté par la panne géante survenue en raison des intempéries à la gare Montparnasse à Paris. Et depuis vendredi soir, les passagers ont de plus en plus de mal à prendre leur mal en patience.

"J'ai raté ma correspondance, ils m'ont donné un autre trajet et ce trajet n'est pas encore arrivé, il est annoncé en retard", témoigne un jeune homme dans le reportage en tête de cet article quand un autre se dit "un peu énervé". La plupart des personnes présentes à Bordeaux voyageaient depuis Paris. La panne a transformé leur voyage de deux heures pour rejoindre la capitale girondine en un périple de 5h.