VIDÉO - Calvados : cette rue aux douze dos d'âne est le calvaire des automobilistes

Douze dos d’âne en seulement deux kilomètres. Sans doute un record en France, mais surtout un calvaire pour les automobilistes qui l'empruntent. "C'est vraiment pénible de jouer de la boîte de vitesse", lâche l'un d'eux dans le reportage de TF1 ci-dessus, quand une autre dit avoir "l'impression d'être sur la mer". "Déjà que j'ai mal au dos, ça ne l'arrange pas, et la voiture non plus...", peste une troisième.

De Baron-sur-Odon jusqu’à Verson, cette départementale du Calvados, proche de Caen, rassemble pas moins de seize ralentisseurs. Valérie est comptable, elle l’empreinte tous les jours. "J’ai quinze kilomètres à faire, j’ai compté, j'ai neuf dos d’âne. C'est un peu galère", soupire-t-elle. Pas le choix pour elle, comme pour les habitants. Voilà maintenant plusieurs années que cette route collectionne les dos d’âne.