Carburants : depuis combien de temps les prix n'ont-ils pas été aussi bas ?

Bonne nouvelle pour les automobilistes en ce début d’année 2024. Les prix des carburants sont, en moyenne, repassés sous la barre symbolique d'1,70 euro le litre. Cela faisait de longs mois que ce n'était plus arrivé.

Alain a soigneusement consulté et comparé les prix sur Internet avant de se rendre à la station-service. Ce Lillois est finalement parvenu à trouver le gazole le moins cher des environs : 1,67 euro le litre. "C’est génial ! On est en retraite, c'est un peu dur, alors ça fait du bien", souffle-t-il au micro de TF1. La baisse est telle qu'il y avait foule à la pompe ce mardi matin. En septembre, il fallait débourser 1,93 euro. Un plein de 50 litres réalisé aujourd'hui représente donc une économie substantielle de plus de 13 euros. Il faut remonter au mois de juin 2023 pour retrouver un prix du diesel aussi bas en France.

Bonne nouvelle : en ce début d'année, le prix du gazole entraîne celui du sans plomb dans sa chute. Dans une station non loin de là, il approche du 1,70 euro. Une sorte de barrière psychologique. "La baisse est considérable ! À un moment, on n’était pas loin des 2 euros (de cet été jusqu’à novembre, ndlr), donc c’est appréciable", témoigne un autre automobiliste à notre micro. La dernière fois qu’un SP95 avait été aussi bon marché, c’était à la fin du mois de décembre 2022, quand la ristourne de 10 centimes mise en place par l’État vivait ses toutes dernières heures. Déjà une autre époque.