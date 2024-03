Carburants : pourquoi deux stations-service ferment en France chaque semaine

Quelque 122 stations-service ont fermé l'an dernier, soit deux par semaine. On en a perdu plus de 30.000 en 50 ans, le plus souvent en zone rurale. Comment expliquer une telle hécatombe ?

Tous les trois jours, une station-service française a disparu en 2023, pour un total de 122 cessations d’activité. C’est le constat alarmant de l’Union française des industries pétrolières dans son dernier bilan annuel, rendu public le 12 mars. Dans certaines zones rurales, comme dans la Manche et le Calvados, où une équipe de TF1 se rend dans le reportage en tête de cet article, il devient ainsi de plus en plus compliqué de trouver une pompe. Comment expliquer pareille hécatombe ?

C’est d’abord un rapport de forces inégal entre petites stations-service indépendantes et grandes enseignes adossées à des supermarchés ou des centres commerciaux, encore un peu plus déséquilibré dans le contexte de forte inflation des derniers mois. "Je préfère la prendre à 1,72 au Super U ou à Leclerc que là, à 1,87 le litre", témoigne un automobiliste interrogé par TF1, en regardant les tarifs d’une station presque déserte, car dans l’incapacité de s’aligner.

"Pourquoi on est plus cher ? C'est juste qu'on a 70% de taxe sur le carburant", avance Olivier Le Comte, gérant d’une station-service qui pourrait bien avoir trouvé la solution. Au "Conte Fuel", son établissement, il est possible de faire laver sa voiture, de récupérer son colis, mais aussi de se faire servir par une pompiste. Ce qui, de fait, attire les clients.

Pour éviter la disparition des petites structures, qui représentent 38% du marché français en volume (contre 62% pour la grande distribution), le syndicat national des stations indépendantes demande une aide financière au gouvernement, afin d'accompagner cette diversification, pouvant prendre diverses formes : installation de bornes de recharge électriques, échange de batteries pour vélos électriques, distribution de produits locaux, vente de billets de train…

"Il y a tout un tas de solutions. On peut aussi être des relais pour du co-voiturage ou du free-floating, des voitures en libre accès, propose son président, André Pousse. Mais il faut qu’on y travaille avec le gouvernement. Parce que c’est un chantier d’ampleur qui conditionnera la survie des stations-service." En attendant, ces commerces de proximité, poumon économique en milieu rural, peinent à trouver repreneurs : neuf stations sont à vendre rien que sur notre site SOS Villages.