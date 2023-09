VIDÉO - Contournement routier : l'incroyable gâchis d'un chantier à 40 millions d'euros en Dordogne

Cette guerre a fini par lasser la propriétaire du château des Milandes. La nouvelle route qui va être détruite mène à ce site du XVᵉ siècle. Rester neutre jusque-là, la châtelaine dénonce un gâchis. "Écologiquement et économiquement, c'est une hérésie en fait. Oui, on marche sur la tête à vouloir casser une route qui était neuve, qui fait à peu près 500 mètres, qui est vraiment avec toute la signalisation possible. Après, il faut que les gens puissent venir et repartir aussi correctement", affirme Angélique de Labarre. Une infrastructure nécessaire, selon elle, car le nombre de visiteurs a doublé ces dernières années aux Milandes.

Éviter une circulation trop dense à Beynac, c'était également le but de cette déviation à l'origine. Un projet qui continue de diviser les habitants du village. "Je pense qu'il faut qu'ils trouvent un point d'entente pour pouvoir la finir. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas arriver à s'entendre à ce niveau-là", admet un restaurateur. "On a envie que ça s'arrête", renchérit un jeune homme. Entre développement touristique et préservation d'une vallée au charme d'antan, le débat risque de durer encore des années et le bilan financier, lui, est loin d'être clos.