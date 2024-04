Fin de la vignette verte : pourquoi c'est une mauvaise nouvelle pour les policiers municipaux

La fin de l'obligation d'apposer la vignette verte sur le pare-brise des voitures complique les contrôles des policiers municipaux. Comment ceux-ci travaillent désormais ? L'une de nos équipes a suivi une brigade en Haute-Savoie.

"67 km/h, véhicule Renault blanc". Une voiture vient d'être repérée en excès de vitesse, ces policiers municipaux de La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie, vérifient tous les documents du conducteur. "Est-ce que vous avez vos pièces, permis de conduire, carte grise, liste le représentant des forces de l'ordre. Mais, poursuit-il, je ne vais pas vous demander l'assurance, vous savez pourquoi ?"

Depuis ce lundi 1ᵉʳ avril en effet, la vignette d’assurance accrochée sur le pare-brise et la carte verte qui l’accompagne ne sont plus obligatoires. Auparavant, en cas d’oubli, ou si la vignette n’était plus valable, les policiers municipaux dressaient une amende de 35 euros. Ils ne peuvent maintenant plus vous verbaliser pour cela.

"Une perte de temps"

Sans ces documents, vérifier que les automobilistes ont bien une assurance devient plus compliqué. Car les policiers municipaux n'ont pas accès au fichier informatique des véhicules assurés. Pour savoir si vous êtes bien assuré, ils doivent appeler la police nationale ou les gendarmes. "C'est un temps de latence pour le contrevenant, qui peut s'énerver un petit peu par rapport à ce contrôle, mais aussi pour nous une perte de temps", souligne Philippe Bolzoni, chef de service au sein de la police municipale.

La brigade nous conduit ensuite à la fourrière. Avant de vous rendre un véhicule, les policiers municipaux vérifient votre assurance. Et là encore, ils n’ont pas accès à la liste des véhicules assurés. "Si on ne peut pas contrôler l'assurance, le véhicule va stationner plus longtemps en fourrière, et cela va coûter plus cher au propriétaire", prévient Cédric Laporte, le gérant de la fourrière. Selon eux, le nombre de fraudeurs devrait diminuer. Aujourd'hui, 700.000 automobilistes roulent encore sans assurance.