VIDÉO - Deux trains, une seule voie : à Rennes, les voyageurs confrontés à ce dispositif inédit

Les voyageurs, de leur côté, doivent changer leurs habitudes. "C'est plus pratique, comme ça on envoie plus de trains à la fois. Pour ma part, j'arrive largement à me repérer", assure une voyageuse dans notre reportage. Pour certains, mieux vaut faire attention avant de monter dans une rame : "Ça peut amener quelques hésitations sur le sens à prendre, et peut-être même quelques erreurs", redoute un passager. "Je pense que c'est juste une habitude à prendre", relativise une autre sur le même quai. Un système similaire existe déjà en Allemagne, à Cologne. Les équipes de la SNCF s'en sont inspirées pour orienter au mieux les voyageurs.