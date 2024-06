Ce mercredi, plusieurs barrières de péage ont été enlevées sur l'A14 pour réduire le risque d'embouteillages. Mais cela ne signifie pas qu'il ne faut plus payer. Le JT de TF1 vous explique la marche à suivre si vous l'empruntez.

Un simple portique, sans aucun ralentissement. Depuis ce mercredi, pour payer son passage sur cette portion de l'A14 entre Paris et Caen, plus besoin de s'arrêter sur une aire de péage. Finies les barrières, un système détecte automatiquement votre plaque d'immatriculation.

Avec un badge télépéage, rien ne change, le paiement est automatique. Mais pour les autres automobilistes, il faudra se rendre sur le site Internet de la société d’autoroute, enregistrer sa plaque d’immatriculation et régler par carte bancaire. Par espèces, il est toujours possible de payer chez les buralistes agréés. Dans les deux cas, vous avez 72 heures pour payer.

Cette nouvelle est plutôt bien accueillie par les conducteurs rencontrés par le 13H de TF1 dans le reportage à retrouver en tête de cet article. "Ça va être un gain de temps pour moi", assure ainsi une automobiliste. "Pour la jeune génération, ça pourrait être facile. Mais par contre, pour les plus anciens, ça peut être compliqué", s'inquiète de son côté un autre homme. Il va falloir s’y faire. D'ici à la fin d’année, c’est l'ensemble de l’axe entre Paris et Caen, à la fois sur l'A13 et l'A14, qui sera concerné par cette nouvelle méthode de paiement.

"Lorsqu'on aura converti tout cet axe en flux libre en décembre, contre cinq arrêts aux barrières de péage aujourd'hui entre Paris et Caen, nos calculs montrent que les automobilistes gagneront environ une demi-heure sur ce trajet entre les deux villes", précise Arnaud Quémard, directeur général du groupe Sanef, qui exploite cette autoroute.

Toutefois, autoroute en flux libre ne veut pas dire autoroute gratuite. En cas de non-paiement, la somme sera majorée de dix euros si le règlement se fait sous quinze jours. Attention, au bout de deux mois, le dossier est transféré aux services de l’État. L'automobiliste risque alors une amende de 375 euros.

Il y a quelques mois, une expérimentation du flux libre avait été mise en place sur l'A79, entre l'Allier et la Saône-et-Loire. Le dispositif fonctionnait dans ce cas avec un système de paiement sur borne. Mais l'essai n'avait pas été concluant. Certains conducteurs avaient en effet quitté l'autoroute... en oubliant de s'arrêter pour payer. Ce genre de bornes ne devrait pas être installé sur les autres tronçons à flux libre, à l'heure où toutes les sociétés d'autoroute réfléchissent à supprimer les barrières de péage.