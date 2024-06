Les fraudes liées aux plaques d'immatriculation sont en hausse : deux fois plus de plaintes pour usurpation ont été déposées en dix ans. Un député et l'association 40 Millions d'automobilistes proposent de renforcer les contrôles. Le JT de TF1 vous explique.

Et si la présentation d'un justificatif devenait obligatoire à l'avenir pour acheter une plaque d'immatriculation ? C'est le sens d'une proposition de loi déposée ce mardi à l'Assemblée nationale par Luc Geismar, député MoDem, pour lutter contre les fraudes. En cause : leur hausse considérable. À titre de repère, deux fois plus de plaintes pour usurpation ont été déposées en dix ans. En un an, cela représente 22.000 plaintes enregistrées.

L'élu de Loire-Atlantique et 40 Millions d'automobilistes "proposent de rendre obligatoire la présentation de la carte grise du véhicule et d'une pièce d'identité du conducteur pour obtenir une plaque d'immatriculation", en magasin mais aussi sur un site Internet marchand, selon un communiqué de l'association. À noter que cette dernière estime que les chiffres cités plus haut sont en deçà de la réalité, car il s'agit uniquement des dépôts de plainte.

"On résoudra avec ce système-là entre 90% et 95% des cas d’usurpation", assure auprès de TF1 Luc Geismar.

Certains professionnels du secteur n'ont pas attendu la proposition de loi pour prendre des précautions. C'est le cas de Guillaume Drouillet, dirigeant de "Carte grise café" à Brest. Chaque fois qu'il imprime une plaque d'immatriculation, il demande la carte d'identité de la personne et sa carte grise, pour s'assurer que celui ou celle qui demande la plaque est bien la personne mentionnée sur cette dernière.

"J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues parce qu'elles se sont fait voler leurs plaques (...) C'est un peu partout en France en fait (...) Dans la même semaine, autant de personnes pour de l'usurpation de plaque comme ça (...), c'est quelque chose de très impressionnant", témoigne-t-il dans notre reportage.