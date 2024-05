Grève SNCF autour des primes JO : pagaille dans les transports franciliens ce mardi

La circulation dans les transports franciliens est fortement perturbée mardi en raison d'une grève des cheminots de la SNCF pour leurs primes JO. Le mouvement touche très durement la plupart des RER ainsi que tous les trains de banlieue. Pour certains voyageurs interrogés par TF1, les méthodes et les revendications ne passent pas.

Ce mardi matin, il fallait faire preuve d'une organisation olympique dans les transports franciliens. En gare de Juvisy-sur-Orge (Essonne) par exemple, deux trains sur cinq seulement étaient en circulation sur la ligne C du RER en raison d'une grève des cheminots de la SNCF pour leurs primes JO, et même un sur cinq seulement sur le RER D à l'heure de pointe. Seul le RER A, exploité par le RATP, est à peu près épargné (hormis sur une branche desservant Poissy, exploitée par la SNCF).

"J'ai pris un train à 8h13 au lieu de 8h38, le réveil a piqué aujourd'hui", explique une voyageuse dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. "Je suis à la bourre", déplore un second. Journée noire sur le réseau SNCF francilien. Pour Sandrine, dans l'attente de son train, les méthodes et les revendications ne passent pas. "C'est franchement égoïste", explique-t-elle, avant d'ajouter : "Moi aussi, je vais travailler pendant les JO, et je n'ai pas de prime et je ne fais pas de grève".

"Qu'ils demandent une prime, pourquoi pas, mais nous bloquer en tant que voyageurs, c'est usant à force", renchérit une quatrième tout aussi agacée.

D'après le secrétaire fédéral de SUD-Rail Fabien Villedieu, "95% des conducteurs sont en grève sur les lignes D (RER) et R (Transilien), avec "67% des contrôleurs". Le calendrier n'a pas été choisi au hasard : c'est mercredi que les syndicats et la direction de la SNCF vont négocier. La grève de ce mardi a entrainé plus de 450 kilomètres de bouchons sur les routes ce mardi matin en Ile-de-France, tout proche des records, selon les sites de la direction des routes de la région Sytadin.