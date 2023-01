REPORTAGE - Grève SNCF de Noël : un mois après, la colère des usagers qui ne parviennent pas à se faire rembourser

"Je suis très très en colère. Je ne sais pas combien de formulaires, combien de papiers (nous avons rempli) et on ne s'est toujours pas fait rembourser", s'agace une utilisatrice dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Une autre avoue avoir "un peu abandonné" alors qu'une voyageuse explique avoir "fait un courrier" resté aujourd'hui sans réponse. "On verra bien", soupire-t-elle.

Sur les réseaux sociaux aussi, les messages d'usagers en colère, se multiplient. "C'est beau la grève, j'attends toujours le remboursement de votre dernière annulation pendant les fêtes", s'énerve une cliente sur Twitter quand un autre s'interroge : "Le remboursement à 200% dû aux grèves de décembre 2022, ça arrive quand ? En 2045 ?"