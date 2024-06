Les vélos sont de plus en plus présents dans nos villes, mais trop d'utilisateurs peu scrupuleux les abandonnent. C’est le cas à Strasbourg (Bas-Rhin), deuxième ville cyclable de France, où 1000 vélos épaves sont récupérés chaque année. Une équipe de TF se penche sur ce problème.

"Où vais-je garer mon vélo ?". C'est la question que se posent de plus en plus les Strasbourgeois. Ce jour-là, Jean-Louis a dû accrocher le sien à ce panneau. Des vélos abandonnés occupaient les places réservées. "Des vélos épaves, il y en a pas mal, oui, donc on trouve moins d'arceaux et on se débrouille comme on peut", déplore Jean-Louis. Les vélos épaves, c'est à dire des vélos auxquels il manque au moins deux éléments pour circuler, sans compter la selle. À Strasbourg, c’est devenu un fléau. On en compte 1000 par an sur la voie publique.

Sur une place du centre-ville, par exemple, on compte au total quinze vélos épaves pour une centaine d’arceaux. "Ils sont tout le temps là et on ne peut pas les enlever", déplore des passants. C’est justement à la ville de s’en charger. Ils sont retirés, une fois recensés par la police municipale.

La métropole a instauré une application pour les signaler. Une fois saisis, sont-ils bons pour la déchetterie ? Certainement pas. Dans le vélo, rien ne se perd. C’est la devise de "Vélostation", un atelier de réparation participatif où atterrissent ces épaves. Dans ces locaux, on les restaure. Et quand ce n’est plus possible, chaque pièce est démontée, triée et retrouve une valeur précieuse.

Les Français se tournent de plus en plus vers le vélo d’occasion.