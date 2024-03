"Je veux mourir ici" : il refuse que sa maison soit rasée pour laisser passer la LGV Bordeaux-Toulouse

La fronde contre le projet de ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse continue de monter. Tandis que des habitants refusent de payer une taxe locale pour financer des travaux d'intérêt national, d'autres se battent pour que leur maison ne soit pas rasée. Une équipe de TF1 est allée à la rencontre de ces opposants particulièrement déterminés.

Difficile d'imaginer le futur chantier gigantesque de la ligne LGV Bordeaux-Toulouse en roulant sur cette petite route au milieu des bois. Sur le tracé se trouve la maison dans laquelle Charles vit depuis 47 ans, à Feugarolles, dans le Lot-et-Garonne. "Elle devrait parvenir de l'est vers ici, montre-t-il depuis son jardin. Absolument tout est rasé dans le secteur". Mais pour lui, pas question de se résigner. Il se battra jusqu'à l'abandon du projet : "Moi, je veux vivre, vieillir et mourir ici. Donc c'est la motivation pour se battre".

Pour laisser passer le train, 400 maisons pourraient être rasées, en plus de 3 000 hectares de forêt. "Gagner quelques minutes à coups de milliards et détruire un environnement comme ça, ce n'est juste pas possible. C'est pour ça qu'on se bat et qu'on se lève tous les matins. Ça fait 15 ans que ça dure et on continuera encore certainement 15 ans", lance Charles.

"Projet national, impôt national"

Les lignes existantes ne seront pas modernisées. Les nouvelles voies coûteront plus de 14 milliards d'euros, pour gagner une heure entre Toulouse et Bordeaux, et une vingtaine de minutes entre Bordeaux et Dax. Pour financer ce projet, les habitants à moins de 60 minutes d'une des futures gares vont payer une taxe, une injustice pour beaucoup d'entre eux. C'est "la double peine de détruire l'environnement et de payer", dénonce une femme face à notre caméra. "Pourquoi ceux qui sont à moins d'une heure de la gare doivent payer ? Parce qu'il y a des gens qui vont venir d'ailleurs", pointe un autre.

Est-ce légal de faire payer une taxe locale pour un projet qui profitera à tout un pays ? C'est la question posée au Conseil constitutionnel par des opposants. "Projet national et impôt national, et pas projet national, taxe locale, résume l'un d'eux, Patrick Vaccari. On trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas". Au total, 2340 communes sont soumises à cette taxe, un impôt qui permettrait de payer près de la moitié du projet.