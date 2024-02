VIDÉO - La R5 remet le contact

La nouvelle R5 est aujourd'hui la star du Salon de Genève. Elle a gardé un air de famille avec le modèle des années 70, et elle représente un vrai pari commercial pour Renault. Le 13H de TF1 vous la fait découvrir.

La nouvelle R5, 100% électrique et 100% silencieux, a fait du bruit ce lundi matin au Salon de Genève. Salle comble et excitation au rendez-vous, devant quelques exemplaires aux couleurs flashy, comme à l'époque.

Cette R5 proposera jusqu'à 400 kilomètres d'autonomie pour 25.000 euros. Pour la première fois, nous avons pu filmer à l'intérieur, comme vous pouvez le voir dans le reportage en tête de cet article. Aura-t-elle le même destin que l'ancienne ? Cette dernière a été vendue à presque neuf millions d'exemplaires entre 1972 et 1996. Au début des années 80, la R5 a même été commercialisée aux États-Unis. Dans l'Hexagone, les publicités de l'époque vantaient son côté utilitaire et sa polyvalence.

C'est justement ce que Grégory adore toujours en elle. Ce Normand, fan d'anciennes R5, en possède une dizaine. Il roule toujours avec, par tous les temps, même pour partir en vacances. "Ce n'est pas comme les voitures modernes, ça craque, ça vit. Il y a du bruit, il n'y a pas d'électronique. J'adore."

Rien à avoir avec la nouvelle 100% électrique, il sera bien plus difficile, voire impossible de la bricoler dans son garage. Malgré tout, ce passionné trouve cette R5 moderne plutôt fidèle à l'ancienne.

Dans une usine Renault de Douai (Nord), là où elle est fabriquée, on trouve des R5 noire, blanche et jaune, qui sont déjà bichonnées. Pour fabriquer ce modèle, Renault recrute 750 personnes cette année. La R5 électrique symbolise aussi l'espoir de la réindustrialisation, face à la concurrence de plus en plus forte des voitures électriques chinoises. Retrouvez tous les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.