Le train plus lent et plus cher que la voiture ? TF1 a fait le test sur la ligne Rouen-Caen

Privilégier le train à la voiture n’est pas toujours évident. Nos journalistes ont fait le test, à heure de départ et distance égales, entre Rouen et Caen. Résultat : le trajet a été plus long, et plus cher, en train.

Le slogan dit que c’est à eux de nous faire préférer le train… Mais il s'agirait de ne pas être trop pressé. L’immense majorité des usagers quotidiens rencontrés par TF1 à la gare de Rouen l’affirment en effet avec certitude : leur temps de trajet, même sur une ligne sans arrêt, s’allonge au fil des années. "Avant je mettais 1h25 pour faire Les Yveteaux-Paris et maintenant c’est plutôt 1h50", détaille Sylvie, à titre d’exemple. Alors que pour rejoindre Paris depuis la capitale de la Normandie, il faut dorénavant compter huit minutes supplémentaires en moyenne. Problème : cette perte de temps pousse certains à privilégier la voiture, plus polluante. Et plus rapide ? Faisons le test.

Au départ de Rouen, direction Caen, notre journaliste Mérième Stiti opte pour le train pendant que son collègue, Guillaume Thorel, entreprend de faire le trajet au volant. Le chrono est lancé pour tous les deux à 14h, heure de départ du train. Guillaume emprunte l'autoroute A13, à une allure de 130 km/h. "Le GPS m’annonce 1h20 de trajet et promis, je ne tricherai pas", précise-t-il dès l’entame. Le train, de son côté, peut atteindre des pointes à 160 km/h… Mais sa vitesse moyenne, en l'occurrence, est de 100. Et à l’arrivée, c’est donc bien Guillaume qui se trouve sur le quai pour attendre le train de Mérième.

Qu'en est-il du coût du trajet ? "J’ai payé mon billet de train, plein tarif, 29,40 euros", indique Mérième. "Moi, avec l'essence et les péages, je suis aux environs de 22 euros", lui répond Guillaume. De fait, le train est donc un peu plus cher, sauf si vous avez une carte de réduction. "Là, vous êtes partis en heure creuse, donc il n’y a pas d’embouteillages au début, ni à la fin", nous explique Grégoire Forgeot d’Arc, directeur régional des lignes normandes chez SNCF Voyageurs, au sujet de notre exemple.

Et plus largement, pour rallier Paris depuis la Normandie ? "Dans l’Île-de-France, la densité du trafic fait perdre un petit peu de temps à nos trains normands, et puis on a actuellement une grosse zone de travaux autour de Mantes, justement destinés à retrouver des temps de parcours bien meilleurs que ceux qu’on a aujourd’hui", conclut le dirigeant. Au fait, la région Normandie vient d'annoncer une augmentation du prix des billets en 2024. Pour, dit-elle, améliorer la performance des trains.