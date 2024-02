VIDÉO - Lille : mais qui décide de quand les feux passent au vert ou au rouge ?

Comment sont programmés les feux tricolores ? Qui décide de leur durée plus ou moins courte ? L'une de nos équipes a percé leurs mystères dans les rues de Lille.

Ce feu rouge à l'entrée de Lille (Nord) semble durer une éternité. Il est si long que des bouchons se forment devant lui à l'heure de pointe. "Ça s'arrête à chaque fois en fait. Ça met quoi, quinze secondes ? Après, il passe orange, puis rouge, et c'est galère..." peste un automobiliste dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Chronomètre en main, notre équipe fait le test. Temps d'attente au feu rouge au final : une minute et cinq secondes, soit quatre fois la durée du feu vert, qui ne dure que quinze secondes. Comment expliquer cet écart aussi important ?

Un travail d'équilibriste

Dans la métropole, les feux sont pilotés par les armoires automatisées. Didier Delrue, responsable de la signalisation lumineuse tricolore à Lille, les montre face à notre caméra : "C'est ce qui permet d'allumer un vert, un jaune, un rouge. Par contre, le vert, le jaune, le rouge s'allument en fonction de la programmation qu'on met à l'intérieur."

Ces armoires automatisées sont programmées par un centre de supervision, où des caméras évaluent en temps réel la fluidité du trafic sur tous les carrefours de la métropole. "L'intérêt, c'est justement d'adapter les temps de chacun des feux, la durée du vert, la durée du rouge, pour que ça corresponde à la charge de circulation de l'ensemble des modes de déplacement, indique Michel Dehestru, responsable du poste central de gestion du trafic de la métropole lilloise. Nous gérons également les flux de mode doux, les transports en commun, les piétons ainsi que les nouveaux modes de déplacements, les trottinettes, les vélos électriques".

Exemple avec notre carrefour cité plus haut. Images à l'appui, Amar Khiter, chef de service gestion des équipements de la route, signalisation et gestion du trafic au sein de la métropole, explique : "On va le matin privilégier du temps de vert sur cet axe-là, qui vient de la voie rapide urbaine et sur lequel le flux est très important le matin, au détriment de ce flux-là, qui est en sortie de Lille. Par contre, en heure de pointe du soir, on va inverser la tendance."

Un travail d'équilibriste pour réguler la circulation. Grâce à une bonne synchronisation, quelques secondes perdues sur un feu rouge pourraient donc être regagnées plus loin, et réduire le temps global d'un itinéraire.