VIDÉO - Lille : les premières amendes tombent sur les voies réservées au covoiturage

Des voies réservées au covoiturage ont été aménagées aux abords de plusieurs grandes villes de France pour inciter à partager sa voiture. Et après une phase de pédagogie, les premières verbalisations commencent à tomber. C'est le cas sur l'autoroute A1 près de Lille, où s'est rendue une équipe de TF1.

L'automobiliste que montre la vidéo de TF1 ci-dessus est en infraction : il est seul dans son véhicule alors que cette voie est réservée au covoiturage. Un CRS lui indique de se rabattre, il sera verbalisé.

À l’heure où le trafic est le plus dense sur cette autoroute A1, la file de gauche est désormais réservée à ceux qui covoiturent ou aux véhicules électriques sur treize kilomètres. Ce lundi matin, peu de conducteurs semblaient bien comprendre ce dispositif, pourtant mis en place depuis le mois de septembre. "Je n'en ai pas entendu parler, donc pour le respecter c'est compliqué...", avoue ainsi l'un d'eux face à notre caméra.

"Les gens n'ont pas encore forcément tous saisi que c'est la zone de covoiturage, commente le major Rodolphe Ricouart, chef de la section motocycliste de la CRS autoroutière Nord-Pas-de-Calais. On essaie de faire cesser l'infraction et on fait un peu de pédagogie en expliquant qu'ils n'ont rien à faire dans cette voie".

25 véhicules verbalisés en 30 minutes

Les CRS activent une caméra intégrée dans leur casque, qui enregistre la plaque, l’heure et le lieu de l’infraction. Ces données sont récoltées et traitées dans le poste de commandement et de supervision que montre notre reportage. Quelques jours plus tard, les automobilistes recevront une amende de 135 euros, sans retrait de point.

C’est un dispositif expérimental mis en place autour de plusieurs grandes métropoles en France. Ici, le trafic atteint des pics à 100.000 véhicules par jour. Alors un losange blanc apparaît sur les portiques lumineux lorsque c’est nécessaire, le plus souvent entre 7h et 9h le matin. Le but : faciliter la vie de ceux qui choisissent le covoiturage. "L'objectif n'est pas de contraindre, il est d'offrir un service aux usagers qui font cet effort de coviturer, leur permettre un gain de temps et de faire des économies", fait valoir Xavier Matykowski, directeur général adjoint techniques et ingénierie routière à la direction interdépartementale des routes du Nord.

Ce jour-là en 30 minutes, 25 véhicules ont été verbalisés. Ce dispositif est en place au moins jusqu’en juillet prochain.