Malus écologique, stationnement plus cher : les questions de poids posées aux acheteurs de grosse voiture

Malgré les avancées des ingénieurs pour améliorer les moteurs, les voitures sont de plus en plus lourdes (et donc polluantes) chaque année. Des malus ont été mis en place, tandis que plusieurs villes indexent le prix du stationnement sur les kilos du véhicule. Le 20H de TF1 vous aide à y voir clair sur ces questions de poids.

Ce n’est pas la taille qui compte, mais le poids. C’est un fait : les nouvelles voitures prennent, ces dernières années, de plus en plus d’envergure, comme le montre en détail le reportage du JT de TF1 visible en tête de cet article, mais ce n’est pas ni la longueur, ni la largeur des véhicules que les autorités ont dans le viseur. Le malus écologique mis en place par le gouvernement pour 2024 est en effet doté d’un barème en fonction des kilos en excédent.

Est taxé tout véhicule thermique dont le poids dépasse 1,6 tonne, avec 10 euros de plus pour ceux pesant entre 1.600 et 1.799 kilos, 15 euros de plus pour ceux entre 1.800 et 1.899 kilos, 20 euros de plus pour ceux entre 1.900 et 1 999 kilos, 25 euros de plus pour ceux entre 2.000 et 2.100 kilos, et enfin 30 euros de plus à partir de 2.100 kilos. À titre d’exemple, pour une voiture neuve immatriculée pour la première fois sur le territoire français en janvier 2024 et pesant 1.650 kilos, le calcul est le suivant : 50 kilos multiplié par 10 euros, soit 500 euros supplémentaires à débourser. Les hybrides et les hybrides rechargeables, jusqu’alors épargnés, y seront aussi soumises à partir de janvier 2025.

Ce n’est pas tout : plusieurs municipalités veulent dissuader les automobilistes d'acheter des grosses voitures en augmentant le prix de leur stationnement. Et contrairement à ce que certains raccourcis suggèrent, les SUV ne sont pas les seuls concernés. Là encore, il s’agit d’une chasse aux kilos, les utilitaires, les breaks ou les berlines pouvant donc eux aussi dépasser les limites autorisées (contrairement aux SUV compacts). Qu’on parle de véhicules thermiques, électriques ou d’hybrides rechargeables.

La mairie de Paris a franchi le pas après avoir fait voter ses habitants en février. Concrètement, à partir de septembre 2024, l’automobiliste dont le véhicule thermique ou hybride rechargeable dépasse 1,6 tonne, ou deux tonnes pour un véhicule électrique, devra payer 18 euros l’heure pour les arrondissements centraux et 12 euros pour les arrondissements extérieurs. Soit le triple de ce qu'il devait payer auparavant.

À Lyon, le stationnement au poids sera, lui, appliqué dès juin. À la place de l’actuel tarif mensuel unique à 20 euros, trois paliers différents seront proposés : 15 euros par mois pour les thermiques de moins d’une tonne et les électriques de moins de 2,1 tonnes ; 30 euros par mois pour les véhicules de masse jugée moyenne (entre 1.000 et 1.525 kilos pour les thermiques, entre 1.000 et 1.900 kilos pour les électriques) ; 45 euros par mois pour les plus lourds (1.525 kilos et plus pour les thermiques, 1.900 kilos et plus pour les hybrides rechargeables et 2.100 kilos pour les électriques).

À Grenoble, la tarification a changé depuis le 1er mars, mais pour les seuls parkings. Concrètement, une majoration s'applique aux véhicules thermiques de plus de 1.550 kilos, mais aussi aux véhicules électriques de plus de 1.800 kilos, à hauteur de 10% de plus qu’avant. Une réflexion pour étendre la mesure à tout l’espace public est en cours à la mairie. Bordeaux, Toulouse et Marseille disent aussi y songer… Il est enfin à noter que les municipalités de Strasbourg, de Nantes et du Havre ont elles aussi mis en place des tarifs progressifs, sans se baser sur le poids des véhicules (en tout cas pas encore), mais dans cette même idée de désencombrer la chaussée, en sanctionnant plus sévèrement les voitures ne bougeant jamais de leur place.