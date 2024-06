La SNCF a fait une série d'annonces sur le TGV Ouigo ce vendredi. C'est clairement l'offre que la compagnie veut développer. TF1 détaille les changements à venir pour les voyageurs.

Selon une étude de la Fnaut (Fédération nationale des associations d’usagers des transports) dévoilée la semaine dernière, 84% des non-utilisateurs du train jugent les tarifs excessifs. Ce sont ces Françaises et ces Français que la SNCF ambitionne de séduire en visant officiellement, d’ici à 2027, 30% de nouveaux voyageurs Ouigo, son offre low cost qui a transporté 110 millions de passagers en cumulé sur la décennie (2013-2023), dont 25 millions rien que l'an passé. Ce vendredi 14 juin, la compagnie ferroviaire a annoncé une batterie de nouveautés pour atteindre cet objectif.

Capture d'écran TF1

À partir de 2025, il y aura une ligne de plus, de Paris vers Hendaye, desservant Bordeaux, Dax, Bayonne, Biarritz et Saint Jean-de-Luz, ainsi qu’un aller-retour supplémentaire vers Bordeaux (cinq au lieu de quatre) et Rennes (trois au lieu de deux). Une ruée vers l’Ouest afin de répondre à la fois à une forte demande pour la façade atlantique et l’arrivée annoncée de Proxima, nouveau concurrent qui concentrera ses premiers efforts sur cette partie de l’Hexagone. En outre, les Ouigo débarqueront sur l'axe Paris-Lille en 2026 et des liaisons entre grandes métropoles régionales sans passer par la capitale sont à l’étude.

Au total, il s’agit de créer huit millions de nouvelles places sur ce modèle low cost, en desservant 75 gares contre 60 actuellement, tout en passant de 38 à 50 rames Ouigo. Des rames qui, pour l’occasion, se refont une beauté en vue de 2025 : sièges plus confortables et plus nombreux (de 644 à 653), 10% d'espace bagages en plus, des prises individuelles partout (et gratuites), de 8 à 16 crochets à vélos et toujours pas de voiture-bar, mais deux voitures par train, baptisées "espace relax", exclusivement dédiées à la détente, pour permettre aux voyageurs de se dégourdir les jambes ou faire jouer les enfants.

En revanche, le bagage supplémentaire et le wifi demeureront des options payantes, respectivement à cinq et trois euros par trajet. Quant aux prix des billets, TF1 a obtenu une indiscrétion : ils ne devraient pas augmenter l'an prochain. C’est Alain Krakovitch, directeur des TGV et Intercités à la SNCF, qui le dit à notre micro dans le reportage du JT à voir en tête de cet article : "On a tenu pendant deux ans sans les augmenter, alors que l’inflation était très importante, donc on est plutôt confiants."

Selon lui, aujourd’hui, la moitié des voyageurs Ouigo payent leur billet moins de 30 euros, pour un taux de remplissage moyen de 90% suffisant largement à la rentabilité de l’offre. Laquelle devrait représenter 30% du trafic grande vitesse d'ici à 2030.