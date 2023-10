VIDÉO - Nouvelle ë-C3 : comment Citroën casse le prix de sa voiture électrique

"D’ici à 2035, toutes les voitures seront électriques sur le marché [du neuf]. Et donc, on n’y arrivera pas si on ne rend pas la voiture électrique abordable", souligne le directeur général de la marque Citroën, Thierry Koskas, dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Poussés également par la concurrence asiatique, les constructeurs européens se sont lancés dans une course à l'entrée de gamme électrique. Mais alors, comment la marque tricolore est-elle parvenue à casser les prix ?

"En termes de conception des designs, on s’assure d’avoir des formes pas trop complexes, faciles à industrialiser. Quand la voiture est facile à monter, c’est du gain de temps et du gain d’argent", explique Thierry Blanchard, chef de projet marque chez Citroën, dans la vidéo en tête de cet article. La batterie du véhicule utilise moins de métaux rares, ce qui la rend moins coûteuse à produire. Le nombre de couleurs sera réduit à 5 pour, là aussi, limiter les coûts. Enfin, la nouvelle ë-C3 va être assemblée en Slovaquie, pays européen où le salaire minimum est de 700 euros par mois.