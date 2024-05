VIDÉO - "OK, mais que se passe-t-il après ?" : le patron de la SNCF écarté, les syndicats s'interrogent

Jean-Pierre Farandou quittera ses fonctions après les Jeux olympiques Le PDG de la SNCF briguait pourtant un nouveau mandat, mais le gouvernement en a décidé autrement. Une décision qui tombe après un accord controversé avec les syndicats.

Après cinq années à la tête de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, 67 ans, a appris ce mardi matin le non-renouvellement de son mandat. Quelques heures plus tard, auditionné au Sénat, le PDG a tenu à défendre son bilan. Depuis 2019, il estime avoir redressé les comptes de la SNCF. "Le résultat net était de -300 millions, il s'est élevé à +1,3 milliard d'euros en 2023", souligne-t-il devant les sénateurs, comme on peut l'entendre dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.

Jean-Pierre Farandou est aujourd'hui interrogé à propos d'un récent accord sur les fins de carrière des cheminots. Il coûtera 35 millions d'euros par an à la SNCF, un montant relativement modeste dans le budget de l'entreprise ferroviaire. Mais il aurait été très mal vu au plus haut niveau de l'État, un an après la bataille de la réforme des retraites. La semaine dernière, Bruno Le Maire avait même convoqué le PDG de la compagnie ferroviaire à ce sujet.

Les syndicats de la SNCF estiment aujourd'hui que Jean-Pierre Farandou en paie le prix. "Le message qui est envoyé, c'est que quand il y a du progrès social, manifestement, c'est rejeté par le gouvernement", réagit le secrétaire national de la CFDT Cheminots au micro de TF1. "Aujourd'hui, la question, c'est : 'OK, mais que se passe-t-il après ?'", interroge Thomas Cavel.

L'actuel PDG paie-t-il aussi le mécontentement des voyageurs concernant la hausse des prix des billets, le manque de place en période de pointe et les trains régionaux peu fiables et qui ont fait la une de l'actualité ces derniers mois ? Le successeur de Jean-Pierre Farandou doit être annoncé après les Jeux olympiques, à la fin de l'été.