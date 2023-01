Péage "positif" : comment Lille va payer ceux qui renoncent à prendre leur voiture

Les contrôles s'effectueront grâce à des caméras de surveillance capables de repérer les plaques d'immatriculation des usagers volontaires. Le coût de ce dispositif, d'une durée globale de trois ans, s'élève à neuf millions d'euros. Soit moins d'1% du budget de la métropole. Grâce à cet écobonus, la métropole espère par exemple 750 voitures en moins sur l'A1, soit 6% du trafic matinal aux heures de pointe.

Avec sa mise en place, certains automobilistes y voient non seulement un moyen de contourner les embouteillages, mais aussi la possibilité de gagner un peu d'argent. C'est le cas de ce commercial interrogé par TF1. Son travail lui permet une certaine souplesse au niveau des horaires. "J'ai cette latitude-là […], pouvoir partir, entre guillemets, quand je veux sur certains créneaux horaires. C'est partir un peu plus tôt ou un peu plus tard pour avoir une circulation plus fluide". Tout le monde n'a malheureusement pas cette possibilité. Julien, cadre dans un établissement de santé, n'est pas en mesure d'éviter les embouteillages. Il ne peut même pas se rabattre sur les transports en commun et se retrouve dans l'obligation de circuler pendant les heures de pointe.