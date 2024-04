Plus confortable, plus de voyageurs : découvrez le design du nouveau TGV M de la SNCF

La SNCF dévoile ce lundi le design de son nouveau TGV qui entrera en service en 2025. Il pourra transporter plus de passagers et promet aussi d'être plus confortable. Une équipe de TF1 l'a observé de près.

Il est tout blanc, ou presque : il y a un peu de noir sur son long nez, du bordeaux sur les portes et des bandes grises sur les voitures passagers, pour symboliser la vitesse. "C'est original, c'est nouveau, ça change, réagit un homme à bord dans le reportage de TF1 ci-dessus. En tant que passionné du chemin de fer, j'ai plus d'amour pour la première livrée orange du TGV original, mais ce nouveau design, je trouve que ça lui va bien".

C'est sûr que ce nouveau TGV tranche avec ses prédécesseurs. Fini les couleurs éclatantes, pour économiser l'énergie et qu'il ne fasse pas trop chaud à l'intérieur à l'avenir avec le changement climatique. "Ça nous permet de réfléchir le soleil quand il fait trop chaud l'été, explique à notre équipe Florence Rousseau, directrice marketing de la SNCF. Maintenant, on sait que les températures peuvent grimper assez vite, donc c'est une manière de protéger le train et ses voyageurs et de ne pas augmenter la climatisation trop fort". Il n'est en revanche toujours pas possible de voir l'intérieur du train : "Il va falloir patienter un peu, à la fin de cette année", promet-elle.

En attendant, voici à quoi ressembleront les futurs sièges, déjà présentés il y a quelques mois. La SNCF le promet, ils devraient être plus confortables que ceux d'aujourd'hui.

Aujourd'hui, ce sont les délais de ce nouveau TGV qui font parler : le constructeur Alstom a du retard. "Dans un premier temps, on avait imaginé pouvoir mettre en service avant les Jeux Olympiques, ce sera plutôt la deuxième partie de 2025, nous indique Jean-Baptiste Eyméoud, le président d'Alstom. Il y a eu à la fois des aléas techniques, des aléas industriels..."

La SNCF nous le confirme, les premières rames ne pourront finalement pas accueillir de passagers avant la fin de l'été 2025.

Dans l'usine historique d'Alstom à Belfort, les équipes travaillent 24h sur 24 pour assembler une nouvelle motrice toutes les deux semaines. La SNCF a commandé 115 rames au total de ce nouveau TGV. Les livraisons vont s'étaler sur une dizaine d'années.